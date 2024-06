Evelyn Regly, @ evelynregly créditos: Ana Oliveira

Durante os festivais de verão, Evelyn considera importante ter na mala um elástico para prender o cabelo. "Vai ter uma hora que vais ficar com calor, percebes? Então vais precisar de prender o cabelo", explica, acrescentando que é o item que cabe em qualquer mala ao passo que um creme para "dar uma alisada no frizz" já exige uma maior.

Em dias de música ao ar livre, não falta o batom na mala da influenciadora que no dia a dia opta por andar com malas de porte médio. Só assim consegue levar consigo um creme hidratante, essencial por viver numa cidade com muita poluição e ficar com a pele muito seca; o carregador para o telemóvel, porque o dela "não dura meio dia".

Evelyn Regly esteve pela primeira vez em Portugal no passado fim de semana. A influenciadora foi uma das convidadas do stand da Novex, que é marca da Embelleze, da qual é embaixadora há oito anos. Ao SAPO Lifestyle, diz estar a gostar de Lisboa e que espera regressar com os filhos e com o marido. "Eu achei a cidade muito linda, tem muita comida boa, vinho... Gente, amei", conclui entre risos.

Felipe Theodoro, @theodoro créditos: Ana Oliveira

Segundo Felipe Theodoro, não existem pessoas feias apenas pessoas "sem batom" e é, por isso, que nunca deixa este produto de beleza em casa. Consigo, dentro da sua mala, tem sempre um batom. Para além deste item, em dias de festival, Theo anda com um powerbank e máquina fotográfica.

No dia a dia, a conversa já é outra. "É caderno, é agenda, coisa para anotar, é muita coisa mesmo", diz, entre risadas o influenciador que conta com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.

Keira Riff créditos: Ana Oliveira

"O que eu tenha na mala? Com certeza que eu tenho retoque de maquilhagem", começa por partilhar a jovem influenciadora enquanto abre a mala. "Eu preciso de ter porque a minha pele é muito oleosa", explica. "E produto de cabelo para manter o babyliss intacto até ao final da festa".

Para além dos produtos de beleza SOS, Keira não se esquece de andar com os documentos e do smartphone para conseguir "gravar tudo".

Tanto em festivais como no dia a dia, a digital influencer brasileira opta por usar malas pequenas. "Eu gosto de coisa pequenininha. Acho bonito", refere, acrescentando que no dia a dia anda com poucas coisas: dinheiro, batom, "retoquezinho para a make e cabelo".

Camila Canuto, @camilacanutoc

Camila Canuto no stand da Novex no Rock in Rio Lisboa, dia 22 de junho de 2024 créditos: Ana Oliveira

Para a influenciadora e embaixadora da Novex em Portugal, o importante é mesmo andar com a chaves de casa "para conseguir voltar para casa". Detentora de um cabelo encaracolado com volume, não dispensa o gloss e um produto para baixar o frizz, especialmente útil na noite em que Ivete Sangalo e os Jonas Brothers subiram ao Palco Mundo do RiR no Parque Tejo. "Está muito vento", comenta.

No dia a dia, a digital influencer só acrescenta a carteira à mala. "Sempre malas pequenas porque eu sou pequenininha também", partilha entre risos. "Senão a mala fica maior que eu...", brinca.

Raquel Costa Gomes, @raquelcostagomess

Raquel Costa Gomes créditos: Ana Oliveira

Snacks de manteiga de amendoim e banana, puré de fruta banana, maçã, laranja e bolacha Maria em saqueta, carregador para o smartphone, cartão multibanco, pastilhas elásticas e batom são os itens que Raquel acha que não podem faltar numa mala durante um festival de verão.