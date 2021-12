Esperança, luz e harmonia. Três palavras que descrevem o mood da Eugénio Campos Jewels para as festas de final de ano e arranque de 2022.

As joias são o toque fulcral em qualquer look, mas também o presente mais excitante. Assim, as novidades da marca portuguesa de joalharia mostram-se com a versatilidade e elegância que se procura para o momento de viragem da despedida do ano velho e receção de um novo começo.

Dos dourados aos prateados, com brilhos ou formas geométricas singulares, as sugestões vão desde os colares mais clássicos, aos brincos mais irreverentes.

A Eugénio Campos Jewels acredita que as joias não têm idade, mas sim que cada detalhe se adapta à personalidade de cada mulher.

Isto é, mais uma vez, visível nas novidades da marca, sendo que cada joia apresenta o seu propósito e será ideal para exaltar a beleza feminina.