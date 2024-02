Da maquilhagem aos relógios, conheça os lançamentos que estão a celebrar o Ano Novo Lunar do Dragão

Dior

Em modo de celebração do Novo Ano Lunar, a marca francesa decidiu expandir a sua linha de Timepieces com o lançamento do Dior Grand Soir Year Of The Dragoon. Trata-se de um relógio onde as feições do Dragão são reinterpretadas com pormenores em ouro amarelo e uma crina em ouro que se estende sobre um mostrador escovado pelo sol. Os olhos são realçados com diamantes lapidação marquise, enquanto as bochechas são ornamentadas com brilhantes.

A peça, com um PVP de 38.500€, já se encontra disponível para compra no site oficial da marca.

Dior, Grand Soir Year of the Dragoon. PVP: 38,500€ créditos: Divulgação

Flik Flak

A marca suíça de relógios infantis lançou o Flik Flak Year of the Dragoon, um relógio educativo que ajudará os mais pequenos a aprender a ver as horas com a ajuda de um dragão mítico. Este relógio apresenta uma bracelete têxtil impressa em PET reciclado adornada com a imagem de um dragão chinês e uma caixa vermelha transparente em material de base biológica que aloja o mostrador impresso.

A peça vem ainda com complementos: um poster especial com banda desenhada e jogos. Adicionalmente, o relógio não tem BPA (bisfenol A) e pode ser lavado na máquina.

O Flik Flak Year of the Dragoon tem um PVP de 48€ e já pode ser adquirido online ou e nas lojas físicas Swatch.

Flik Flak Year Of The Dragoon (PVP: 48€) créditos: Divulgação

Jaeger-LeCoultre

A propósito das celebrações do Ano Novo Chinês, a marca suíça de relojoaria de luxo lançou o Reverso Tribute Enamel ‘Dragon’, um relógio que recupera a técnica artesanal da caixa giratória concebida para proteger o mostrador e o vidro.

Ao virar a caixa do relógio é revelado um dragão cercado por nuvens douradas. Gravado no metal da caixa em ouro rosa, o dragão parece saltar do fundo do esmalte Grand Feu preto brilhante. As superfícies do corpo do dragão são polidas, os detalhes das escamas são realçadas com ródio negro e a textura contrastante das nuvens captam e refletem a luz. Usando 10 buris de tamanhos diferentes para esculpir o metal passo a passo, o mestre gravador dedicou 80 horas à criação desta peça.

Criado para celebrar o Ano do Zodíaco Chinês, o relógio Reverso Tribute Enamel é feito exclusivamente por encomenda.

Jaeger-LeCoultre, Reverso Tribute Enamel Dragon créditos: Divulgação

Lush

O Ano Novo Lunar é uma das maiores celebrações na Ásia, que comemora o início de um novo ano no calendário lunar tradicional, através de reuniões familiares e saudações calorosas.

Para celebrar o Novo Ano Lunar, a Lush desenvolveu uma coleção inspirada por dragões, composta por uma bomba de banho Inner Dragon (PVP: 8,50€), o presente Blooming Dragon (PVP: 21€) e o Knot Wrap Wild Spirits (PVP: 7€).

Esta coleção foi inventada pelas equipas da Grande China, Japão e Coreia, através do programa “Co-Create” da marca - um estágio de criação de produtos para os funcionários da Lush, com o objetivo de promover a diversidade, inclusão, equidade e pertença, elevando histórias autênticas das respetivas comunidades.

O lançamento já se encontra disponível nas lojas Lush e online.

Lançamento Lush (da esquerda para a direita): Knot Wrap Wild Spirits, o presente Blooming Dragon e a bomba de banho Inner Dragon. créditos: DR

Tod's

Para as celebrações do Ano do Dragão, a marca lançou uma coleção especial composta por diferentes peças: três estilos de sapatos, incluindo o icónico Gommino Bubble, os mais recentes ténis e os loafers com sola de borracha, todos com um padrão duplo de dragão combinado com o logótipo da Tod's nas solas interiores.

A coleção limitada inclui também outros acessórios inspirados no dragão, bem como um saco de compras em pele e tecido, onde o padrão de dragão duplo aparece na bolsa interior em pele.

Tod's, coleção especial Ano Novo Chinês créditos: Divulgação

Givenchy

Para o Ano Novo Lunar de 2024, a Givenchy Parfums lança duas edições limitadas do batom Le Rouge Interdit Intense Silk e do Prisme Libre Loose Powder. Mais do que nunca, esta coleção inspira-se na herança da Maison para celebrar o ano do dragão, que também foi homenageado em 1952, ano da fundação da marca.

Refletindo uma das cores simbólicas da Givenchy e as tradições do Ano Novo Lunar, os estojos dos produtos da edição limitada de 2024 apresentam um padrão vermelho com reflexos prateados.