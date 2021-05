O Dia da Mãe foi assinalado na antena da TVI com mais uma edição especial do programa 'All Together Now' dedicada ao talento das crianças.

Cristina Ferreira voltou a ser a anfitriã de serviço deste 'All Together Now Kids' e, uma vez mais, a apresentadora destacou-se em palco com o look escolhido para a ocasião.

A diretora de ficção e entretenimento da TVI brilhou com um vestido curto e assimétrico, de uma manga apenas, criado por um dos 100 de jurados do concurso de talentos. Tal como a própria revelou ao mostrar o 'modelito' aos fãs, foi o criador de moda Gonçalo Peixoto o grande responsável por esta peça.

"Numa noite dos mais pequenos o vestido é do grande Gonçalo Peixoto, jurado do 'All Together Now'", revelou Cristina.

