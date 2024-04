Marta tem 36 anos e a sua relação com os pincéis começou aos seis anos quando experimentou as aulas de desenho, pintura e escultura. As artes eram já uma certeza na sua vida. "Desde sempre, os pincéis são uma extensão das minhas mãos"

Licenciou-se em Design pelo IADE, mas era o mundo da moda que a fascinava e por isso tirou também um curso, e diversas especializações, dentro da área. Mais tarde, ao estudar muitos catálogos de moda, decide experimentar a maquilhagem profissional investindo também num curso, com Dulce Monteiro, e várias especializações, nomeadamente de noivas.

Marta Alves faz tutoriais e aconselhamento personalizado de imagem e nesta conversa revela o que é importante saber sobre cada pessoa que procura os seus serviços.

À conversa com Teresa Oliveira, a maquilhadora profissional dá também conselhos e dicas, revela tendências, tal como o pantone do ano e partilha, ainda, sugestões de maquilhagem e looks para os diferentes contextos da sua vida.

Conheça todos os cuidados de cabelo que Marta tem, os produtos da marca Jean Louis David que usa e acompanhe, semanalmente, todos os conteúdos que a marca tem para partilhar.

Assista à conversa:

São 20 anos em Portugal, mas a marca garante que “o melhor ainda está por vir”.