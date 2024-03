Há 20 anos, em 2004, a marca Jean Louis David abria o seu primeiro salão numa artéria nobre da cidade de Lisboa, a Rua Duque d’Ávila. Hoje já são trinta os salões espalhados pelo país com uma média de 40 mil clientes por mês.

Para celebrar esta data importante, a marca Jean Louis David, com produção SAPO, abriu um novo espaço, desta vez digital: “Conversas de Salão”.

Teresa Oliveira é a anfitriã que guiará cada conversa, não só pela história de cada mulher com quem se propõe a conversar, como também pela história da marca Jean Louis David, partilhando dicas de cuidados e de beleza a ter com o cabelo.

A mulher cliente da marca é tendencialmente urbana, fashionista e cosmopolita e é ao encontro deste perfil que o “Conversas de Salão” recebe a atriz Índia Branquinho que assume: “Eu amo o meu cabelo."

A atriz tem em comum com o criador da marca Jean Louis David, o facto de ter crescido no meio de cinematográficos, o que a levou, de certa forma, a escolher a profissão que tem hoje.

Apesar de estar presente há 20 anos no nosso país, a marca Jean Louis David começa muito antes. Na década de 50, o seu criador Jean Louis David era ainda um jovem com o sonho da moda, quando começa a trabalhar num salão de cabeleireiros, em Paris, em plena avenida Champs-Élysées. Por aqui passaram várias estrelas do cinema da época e muitos deles são penteados pelo jovem Jean Louis.

créditos: Jean Louis David

Mais tarde, em 1961, abre o seu próprio salão dando o primeiro passo para a construção desta marca global que conta já com 900 salões espalhados por 24 países.

Ícone de inovação e pioneiro de tendências a marca Jean Louis David cria em 1970 o corte escadeado, com o objetivo de quebrar com a tendência dos cortes rígidos da altura.

créditos: Jean Louis David

Neste episódio, além do seu percurso como atriz e do seu trabalho atual, o filme “Chuva de Verão”, conversa-se também sobre a necessidade de mudança de visual nesta profissão e a relação com o cabelo. “Eu adoro um cabelo saudável. Olhar para ele e estar a brilhar e com vida”, partilha a atriz.

A atriz é apaixonada por festivais de verão e o look e o penteado nestes ambientes é também tema de conversa, uma vez que é, por vezes, um desafio.

Também a pensar nestes contextos desafiantes, a marca Jean Louis David é, desde 2022, parceira oficial do festival de música NOS Alive marcando a tendência dos penteados dos festivaleiros.

Conheça todos os cuidados de cabelo que a atriz Índia tem nos salões da marca Jean Louis David e acompanhe, semanalmente, todos os conteúdos que a marca tem para partilhar.

Assista à conversa:

São 20 anos em Portugal, mas a marca garante que “o melhor ainda está por vir”.