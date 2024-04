Há marcas que definem um estilo, uma forma de estar muito particular. A Calvin Klein é, há mais de 50 anos, sinónimo de contemporaneidade. O mesmo é dizer que a marca, nascida nos Estados Unidos, não resiste apenas ao tempo, redefine-o na forma como afirma a elegância, a ousadia e a modernidade.

Com a chegada da primavera e o prenúncio do verão, a Boutique dos Relógios apresenta a nova coleção de joalharia da Calvin Klein. Esta é a oportunidade para (re)descobrirmos a elegância e o minimalismo sensual de peças marcantes, aquelas que tornam um look memorável, seja este masculino ou feminino.

Pulseiras, anéis, brincos e colares são-nos apresentados na campanha protagonizada pela modelo internacional Lila Moss, e que estão ao alcance de todos nós no site da Boutique dos Relógios. Peças que se adequam a inúmeros momentos, quer seja na informalidade do quotidiano, quer seja naquelas ocasiões em que escolhemos um visual para brilhar.

A coleção de primavera/verão apresenta-se em duas gamas – Elemental e Reflect – ambas singulares nas suas características, no seu fluir orgânico, natural, captando a luz da estação e finalizando com brilho todos os visuais.

Elemental

Ousadamente esculpido. Inspirado no movimento orgânico.

Esta é uma coleção de joalharia desenhada para fazer eco do movimento natural dos elementos. As peças apresentam-se ousadamente esculpidas para finalizar qualquer visual com brilho.

O design, inspirado na natureza, desta pulseira ousadamente esculpida, evoca o movimento natural dos elementos.

O design orgânico, inspirado na natureza, destas argolas esculpidas evoca o movimento natural dos elementos.

O design, inspirado na natureza, deste anel esculpido evoca o movimento natural dos elementos.

O design orgânico deste colar esculpido evoca o movimento natural dos elementos. Disponível numa corrente de elos clássica.

Reflect

Joalharia para captar cada brilho.

A primavera é a estação da luz. Há que a homenagear com jóias especialmente desenhadas para refletir subtilmente toda a energia que emana da estação. Acrescente a cada visual as formas orgânicas destas pelas, suavemente esculpidas, inspiradas na natureza.

Uma bela exibição do reflexo subtil da luz sobre a superfície deste pendente ousado eleva qualquer outfit. Disponível numa corrente de elos clássicos com fecho deslizante ajustável.

Uma bela exibição do reflexo subtil da luz sobre a superfície desta pulseira eleva qualquer outfit. Fecho com botão.

Estes brincos curvam-se suavemente à volta da orelha, realçando o subtil reflexo da luz na sua superfície, elevam qualquer outfit.

Explorar a nova coleção na Boutique dos Relógios é, desta forma, mergulhar no mundo da moda e sofisticação Calvin Klein com a sua estética globalmente reconhecida.