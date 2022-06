O novo tratamento de lifting facial não cirúrgico da InMode Lda já está disponível em Portugal. Trata-se do EmbraceRF, um procedimento que combina três tecnologias exclusivas de radiofrequência (RF) num único tratamento, com capacidade para tratar em simultâneo o excesso de gordura, a flacidez e o envelhecimento da pele da face e do pescoço.

O tratamento produz um aquecimento suave, uniforme e seguro no interior da pele, provocando uma contração dos tecidos dérmicos e subdérmicos, o que leva a que se tensionem e alisem de uma forma confortável e eficaz. “É um procedimento ideal para pacientes cujo lifting facial cirúrgico não seja uma opção. Como não requer incisões, os pacientes não terão cicatrizes, e como é minimamente invasivo, o edema facial será significativamente inferior e a recuperação após o tratamento será muito mais rápida”, explica Javier Gómez, diretor do departamento clínico da InMode Lda em Portugal e Espanha. O EmbraceRF é indicado para qualquer zona com excesso de gordura, flacidez e envelhecimento cutâneo da face e do pescoço. Também é possível tratar apenas algumas zonas específicas e delicadas, como os sulcos entre o nariz, a boca e o queixo, bochechas descaídas ou as bolsas abaixo dos olhos e nas pálpebras superiores. “Para a maioria dos pacientes, os resultados são imediatos com apenas uma sessão. Mas os melhores resultados podem ser constatados nos três a seis meses seguintes, devido ao processo de melhoria contínua a que a pele está sujeita após o procedimento”, acrescenta Javier Gómez. O plano de tratamento deve ser ajustado às necessidades, espectativas e conforto de cada paciente. A recuperação é rápida e os pacientes podem voltar para casa algumas horas após o procedimento, retomando a rotina diária de forma imediata. Dependendo da área de tratamento, pode ser aconselhável usar uma banda compressiva por alguns dias. Veja os resultados









