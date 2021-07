Num mundo em que as tendências são passageiras e a rapidez do consumo deixa de ser sustentável, a Tuhkana defende exatamente o oposto. Compre menos, mas com mais qualidade – é o mote para este ano.

Com o lançamento da nova coleção, que este ano se intitula Timeless (Intemporal), a marca que desde 2015 tem feito da sustentabilidade um dos pilares mais importantes das suas coleções, pede aos seus clientes para comprarem menos biquínis e fatos de banho – e que optem por peças mais intemporais e com qualidade superior, para resistirem ao passar dos anos.

Com tamanhos do XS ao XL e peças vendidas separadamente, a Tuhkana oferece soluções para vários tipos de corpo:

Este ano a Tuhkana traz modelos apenas em preto, sendo que o objetivo é conjugá-las com outras peças que já tenha – sejam da Tuhkana ou de outras marcas.

A utilização de tecidos sustentáveis, sistemas de produção mais eficientes e menos poluentes são esforços importantes nos tempos que correm, mas é mais importante ainda que as marcas apelem também a um consumo mais ponderado.

"O desperdício foi sempre algo que me preocupou e a pressão da indústria da moda para o consumo irresponsável é algo que me motiva a fazer mais e melhor pelo nosso planeta" diz Rute Ribeiro Martins, a fundadora da marca.

A qualidade dos materiais continua a ser aposta forte e este ano pela primeira vez vai utilizar o tecido Econyl® , feito a partir da regeneração de redes de pesca retiradas no fundo do oceano, entre outras fibras que passam por um processo radical de regeneração e purificação, fazendo com que os resíduos de nylon voltem à sua pureza original e se transformem em nylon virgem.

Com as limitações impostas pela pandemia, por enquanto a marca não vai ter presença física em nenhuma loja em Portugal, mas poderá encontrar os seus produtos online em tuhkana.com.

Rute Ribeiro Martins, 35 anos, decide lançar a Tuhkana Swimwear em 2015 enquanto vivia na Irlanda. Contribuir para um mundo melhor e mais sustentável foi a sua principal motivação.

Atualmente a viver em Chicago, a fundadora da marca não esquece o seu país de origem e a ligação à praia e ao mar, e orgulha-se de fazer parte de um número crescente de negócios criados por mulheres portuguesas.

Nos últimos 2 anos deu as boas-vindas a duas filhas, a Olivia de 2 anos e a Julia que nasceu em março deste ano. Com a chegada dos novos membros da família Tuhkana, os desafios na gestão de uma empresa tornaram-se diferentes, mas a motivação para fazer mais e melhor cresceu com o objetivo de inspirar outras mulheres a seguir os seus sonhos.