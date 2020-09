Moda sempre foi sinónimo de transformação e reeinvenção. Estes conceitos caminharam lado a lado com o digital e agora ainda mais com a pandemia de COVID-19. Numa altura em que se fala tanto em mudança, já parou para pensar como serão os desfiles de moda daqui a 25 anos?

Os cenários são variados e acreditamos que não haverá apenas uma resposta, pois cada marca irá traçar o seu caminho e procurar aquela que acredita ser a resposta mais adequada ao seu público. A tecnologia já era um fator muito presente neste mercado, mas acreditamos que o surgimento de uma pandemia à escala global veio acelerar aquilo que iria acontecer mais lentamente nos próximos anos. Já são muitas as marcas que têm vindo a mudar os formatos em que apresentam as suas coleções - seja disponibilizando-as em streaming ou através de live através das redes sociais - reduzindo assim o número de apresentações anuais e apresentando-as numa lógica ready to wear.

Com a chegada do surto de COVID-19 aos diferentes países, as respetivas Semanas da Moda tiveram que se readaptar. Recorde-se que foi o que aconteceu com o Portugal Fashion em março, cujos desfiles só tiveram lugar on primeiro dia, tendo as restantes datas sido cancelados em cima da hora devido ao surgimento dos primeiros casos de coronavírus no país. As Semanas da Moda internacionais que se seguiram tiveram mais tempo para se preparar e redaptar a esta nova realidade, uma vez que não o podiam fazer de forma normal em plena quarentena e estado de emergência, mas também não podiam cancelá-las com receio de quebra nas vendas.