Lizzie Grant acredita que "a primavera é um ótimo período para se organizar o guarda-roupa. Com o tempo mais quente a chegar, sentimo-nos mais enérgicos para fazer as coisas, e à medida que as estações mudam, assim mudam as roupas a que precisamos de aceder no roupeiro".

A britânica dá por isso uma série de dicas, como não organizar o armário todo de uma vez, mas sim por “categorias” de peças, para evitar que nos sintamos esmagados pela tarefa hercúlea que se avizinha e que o façamos de forma racional, pensando quais são as peças que já não usamos ou que já não nos favorecem.

O foco seguinte, segundo a britânica, deve ser a organização do armário, para que fique funcional e facilmente encontremos o que procuramos, evitando a frustração e que o voltemos a desorganizar, para ir buscar uma peça que ficou pouco acessível.

“Se um item não tiver um espaço concreto que seja facilmente acessível, todo o guarda-roupa rapidamente ficará desarrumado e desorganizado. Concentre-se na organização da roupa de uma forma que se ajuste às suas preferências e estilo de vida", refere. "Por exemplo, pode querer organizar roupas por ocasiões — trabalho, informal, festa, formal, etc. — e/ou por cor", acrescenta.

Segundo Lizzie Grant, as regras básicas para organizar artigos são as seguintes:

Armazenar artigos similares juntos

Armazenar itens o mais próximo possível de onde os utiliza

Certificar-se de que pode facilmente retirar e colocar itens de volta

Medir os espaços, para garantir que armazena artigos em recipientes que caibam no espaço. Divisórias de gavetas, inserções de prateleiras e sacos de vácuo são ótimas maneiras de organizar e maximizar este espaço.

Uma boa forma de arrumar pode ser o conceito de armário cápsula, explorado pelas especialistas alemãs Lena K. e Lisa W. Segundo as autoras, "um armário cápsula é um guarda-roupa com um número reduzido de peças de vestuário".

"No nosso caso, inclui cerca de 30-35 peças. É coordenado por cores, intemporal e oferece o maior número de combinações possível. E o mais importante: adequa-se a si, às suas necessidades pessoais e ao seu quotidiano individual", explicam num comunicado difundido pela Vinted.

"Consiste em criar, normalmente por estação, uma ou mais cápsulas de artigos de vestuário que cumprem os critérios anteriormente mencionados. Um armário cápsula também deve ajudá-lo a ficar em frente do seu armário e finalmente sentir: tenho quase exclusivamente roupas que adoro e que gosto de usar", adiantam.

O conceito do armário cápsula permite ao utilizador não só perder menos tempo diariamente, como reduzir a pegada ecológica, pensando mais e melhor antes de comprar uma nova peça de vestuário e conseguir destralhar o armário de forma eficiente e (quem sabe) ganhar algum dinheiro extra em plataformas de venda online.

Para quem tem dúvidas sobre como começar um armário cápsula, a dupla de especialistas recomenda: "Para começar, o 10x10 Challenge é muito bom: 10 peças de roupa, 10 dias e uma nova roupa todos os dias. Com esta abordagem, escolha 10 peças de roupa que goste de usar e que combinem bem umas com as outras. O desafio é então o de criar novas combinações, durante 10 dias, com base nas peças selecionadas. Desta forma, pode testar o princípio da cápsula em pequena escala e, ao mesmo tempo, treinar a sua capacidade de combinar", concluem.