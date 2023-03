Cinco finalistas, dois prémios, um desfile. O Sangue Novo chegou à sua segunda e última fase.

As coleções dos cinco finalistas (Inês Barreto, Niuka Oliveira, Çal Pfungst, Darya Fesenko e Molly98), confecionadas com materiais cedidos pelos parceiros têxteis da Associação ModaLisboa — Calvelex/Fabrics4Fashion, a Riopele e a Tintex Textiles —, revelam um amadurecimento do pensamento conceptual e consequente exploração da identidade de cada jovem Designer, consolidando as suas tomadas de posição artísticas e materiais enquanto impulsionadoras de novas visões do Sistema de Moda.

Inês Barreto, de 22 anos, venceu o prémio ModaLisboa x IED — Istituto Europeo di Design Milano, que inclui um mestrado em design de moda no IED de Milão, no valor de 20.100€ e uma bolsa de 4 mil€, e Niuka Oliveira, de 23 anos, venceu o prémio ModaLisboa x Tintex Textils, que inclui uma residência artística de três semanas na Tintex, o desenvolvimento de uma coleção cápsula e uma bolsa de 1.500€, anunciou o júri no final da apresentação das coleções dos cinco finalistas do concurso.