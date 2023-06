Cata Vassalo lança coleção com theALMOND de Bárbara Corby

Como forma de celebrar a chegada do verão e dos dias mais quentes, Cata Vassalo uniu-se à marca portuguesa theALMOND, fundada por Bárbara Corby e lançou a coleção no dia 3 de junho, no dia de aniversário de Bárbara.

A coleção conjunta é composta por um anel, três brincos - umas argolas, um brinco com toque de ear cuff e um brinco maior para assinar os looks desta temporada - e por um biquíni, um páreo e um vestido, com valores entre os 51€ e os 81€.

A inspiração base para esta parceria foi a flor da amendoeira. Cata Vassalo desenhou e criou as joias e theALMOND tratou dos padrões que deram origem à coleção.

créditos: Divulgação

“Ao longo dos últimos anos desenvolvi um carinho muito especial por todas as pessoas que fazem acontecer a Cata Vassalo e tem sido uma parceria muito bonita", afirma Bárbara Corby, em comunicado, acrescentando que "quando surgiu a oportunidade de desenvolver uma coleção com outra marca portuguesa só me veio um nome à cabeça: CataVassalo x theALMOND. São duas marcas com identidades muito próprias, diferentes, mas que juntas funcionam muito bem! A Cata Vassalo cria os acessórios perfeitos para complementar a nossa coleção”.

Para Catarina, fundadora da Cata Vassalo, “esta parceria vem materializar o que já é uma relação de amizade e admiração mútua ao longo de vários anos e não podíamos estar mais felizes com o resultado”.

A coleção estará disponível nos sites de ambas as marcas. Recorde-se que Cata Vassalo apresentou recentemente a coleção Utopia. Bárbara Corby foi uma das convidadas a desfilar.