Se pretende investir um casaco que possa usar em diferentes ocasiões e que seja intemporal, a Be We tem diversas propostas para este outono/inverno.

É o caso das gabardines impermeáveis ou dos casacos que são peças indispensáveis nos dias chuvosos e mais frescos que já se fazem sentir com o descer das temperaturas.

Quando a chuva der tréguas pode optar por um bomber jacket, um casaco de alfaiataria ou um oversize disponíves em materiais como o algodão, a bombazine ou o linho.

Aqui é possivel encontrar peças tanto para homem como para mulher sendo que um dos grandes focos da marca é a aposta em marcas portuguesas, como é o caso da La Paz, WetheKnot, +351, Fluyt, Wayz, DCK ou Baseville.

Tendo em conta a responsabilidade social e o impacto positivo que pretende ter no mundo, a Be We destaca-se por ter a preocupação de seleccionar para a sua loja marcas e produtos asssentes em práticas sustentáveis e mais amigos do ambiente.

Com preços a partir dos 80 euros, conheça toda a coleção online ou na loja física, em Cascais.