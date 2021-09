A Hunter apresenta a sua mais recente campanha, For The World Outside, reforçando a nova identidade da marca, valores e direção criativa.

A campanha celebra o papel que a Hunter desempenha na exploração diária há mais de 160 anos e as pessoas que o estão a redefinir para as gerações futuras. For The World Outside é a primeira campanha a ser revelada sob a liderança do CEO Paolo Porta, nomeado em junho de 2020.

Seguindo o recente lançamento Hunter Protect, o roteiro da estratégia de sustentabilidade e prestação de contas e iniciativas da marca, esta campanha representa mais uma mudança de sinal como parte de um plano claro e ambicioso do CEO Paolo Porta para reposicionar a Hunter como a marca icónica líder do lifestyle outdoor.

A campanha foi fotografada pelos fotógrafos Ryan Lowry, Anthon Gottlob e Alexandra Leese como parte da colaboração criativa com Frosty Pop que celebra sete pessoas únicas com uma forte ligação à natureza e com objetivos de trabalho. Embora cada pessoa do elenco tenha experiências, causas e localizações diferentes, estão unidos pelo relacionamento inspirador com a natureza e pelo desejo de deixar um impacto positivo na comunidade.

For The World Outside capta essas histórias para nos relembrar que é imperativo envolvermo-nos na proteção e amor da natureza e nas suas comunidades.

O elenco usa a coleção Originals, principalmente o modelo Original Tall and Short Wellington boot, um ícone internacional que cruza a fronteira da idade, género, estilo e ética e simboliza a vida conectada com a natureza.

Uma bota que é usada de forma consciente, protetora e propositada na exploração do ar livre, seja na cidade ou no campo e independentemente da meteorologia.