A Neiman Marcus fez uma parceria com a Balmain para criar uma loja pop-up especial exibindo a colaboração da marca de luxo com a Barbie. O pop-up imita o pavilhão de vidro do icónico Grand Palais em Paris, onde se pode sentar nos bancos do parque parisiense e interagir com a coleção de edição limitada num jardim de pedestres muito parecido com as famosas Tuileries.

Esta pop-up foi instalada no dia 13 de janeiro e ficará até ao final do mês no Neiman Marcus NorthPark em Dallas, Texas.

Quem por lá passar poderá desfrutar de ativações de fim de semana que incluem um set de DJ ao vivo, uma máquina de algodão doce personalizada e a oportunidade de tirar uma foto dentro de uma caixa Barbie em tamanho real.

A experiência exclusiva também é uma celebração dos 10 anos do relacionamento da Neiman Marcus com a Balmain, sendo a loja multimarca de luxo com a maior diversidade de coleções da casa de moda francesa em todo o mundo.

Grande parte desta coleção de edição limitada brinca com as novas versões de assinaturas familiares da Balmain, incluindo a icónica marinière da casa e o seu hipnotizante padrão Labyrinth.

Há também várias novas versões de designs icónicos que foram introduzidos pela primeira vez nas passarelas da Balmain na Paris Fashion Week - com cada oferta ligeiramente ajustada para refletir a estética moderna da Barbie, sem nunca se afastar dos famosos padrões exigentes dos ateliês da Balmain.

O diretor criativo Olivier Rousteing e a equipa de design da Balmain também se inspiraram na conhecida iconografia brilhante do universo Barbie. Crachás, camisas e moletons canalizam habilmente o tratamento gráfico ousado que se reconhece imediatamente como da Barbie - e muitos dos acessórios são híbridos inventivos das bolsas exclusivas da Balmain e da embalagem da Barbie.

A coleção estará disponível online em Neimanmarcus.com e em lojas selecionadas da Neiman Marcus, com preços que variam entre os 258 euros a 37 mil euros.