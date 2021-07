Os atletas olímpicos que até então embarcaram nesta aventura são Emanuel Silva (Canoagem), um dos melhores Canoístas Portugueses de sempre, com um percurso absolutamente invejável, sendo também um dos grandes responsáveis pela divulgação da Canoagem em Portugal.

Evelise Veiga (Atletismo), uma atleta de excelência, com um optimismo e uma perseverança difíceis de abalar e tem sido assim desde que começou esta grande aventura no mundo do atletismo.

Rui Silva (Andebol) a energia explosiva do andebol português. Tamila Holub (Natação), nadadora guerreira considerada por muitos a pérola da natação portuguesa.

A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 decorreu na passada sexta-feira, dia 23 de julho e os 92 atletas da equipa Olímpica de Portugal vestiram os uniformes concebidos pela Decenio. Posteriormente, utilizá-los-ão em momentos formais no decorrer das competições.

Com inspiração na história que une Portugal e Japão, a ligação da língua, o testemunho da arte da navegação e a Cruz da Ordem de Cristo ou Cruz de Portugal, foi desenvolvida uma criação exclusiva. O equipamento azul-marinho é feito de silhuetas simples, mas de acabamentos e pormenores arrojados, com uma visão sustentável do processo de desenho e produção de todas as peças 100% feitas em Portugal.

Para a criação desta coleção foram utilizados materiais puros e pouco convencionais, como o algodão 100% orgânico e as redes utilizadas no Bomber Jacket, que representam as bem sucedidas viagens marítimas dos nossos descobridores, acreditando que estas possam ser um amuleto de sorte para os atletas da Equipa Portugal.

A ideia foi criar uma linha de vestuário que alie o conforto dos nossos atletas e evidencie a elegância da marca.