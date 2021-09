A coleção outono/inverno 2021 da Victoria Beckham Eyewear tira inspiração de influências dos anos 70, mas é compensada com detalhes de design contemporâneo.

Materiais de qualidade premium e inesperados e paletas de cores elegantes culminam numa edição versátil e intemporal.

Apresentando uma silhueta ampla e abrangente, assim como superfícies delicadamente biseladas, esta armação apresenta um arame de metal subtilmente texturizado com um complexo padrão guilloché. A paleta de cores, de inspiração vintage, combina as lentes degradê com as clássicas cores Preto, Tartaruga, Rosa e Havana Blond.

créditos: Victoria Beckham Eyewear

Realçada com arcos superiores arrojados, esta armação faz uma alusão a uma era passada, misteriosa e glamorosa. As hastes são elevadas com um arame de metal guilloché, visível através do acetato. A inesperada paleta de cores vai do Chifre, Havana, Tartaruga ao Preto, e é combinada com lentes degradé.

créditos: Victoria Beckham Eyewear

A característica armação de aviador é reinventada para a nova estação, sendo personalizada com um padrão Chevron nas finas hastes de metal. Duas colorações em degradé proporcionam uma alternativa elegante e sofisticada à clássica frente da armação em acetato Preto ou Havana.