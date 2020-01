A marca de fatos de banho com tamanho inclusivo, Swimsuits For All, e a supermodelo e empresária Ashley Graham, anunciaram a sua mais nova coleção de biquínis em edição limitada intitulada de Resort 2020, marcando o quinto aniversário da colaboração da modelo com a marca.

A nova colaboração celebra a jornada de Ashley enquanto se prepara para o seu próximo papel, o da maternidade.

Ashley abraçou todas as novas curvas que surgiram com a gravidez, transcendendo continuamente as normas da indústria no movimento de positividade do corpo. Em comemoração à gravidez e ao 5º ano da sua colaboração com o Swimsuits For All, Ashley partilha a importância do ajuste e do design destes fatos de banho, feitos especialmente para as mulheres em todos os momentos da vida.

"A gravidez deu-me uma apreciação totalmente nova pelo meu corpo, e o design desta coleção permitiu-me abraçar as minhas novas curvas e a minha linda barriga num biquíni", disse Ashley Graham. "Espero que esta campanha lembre a todas as mulheres que elas são sexy e devem ser comemoradas em todas as fases das suas vidas".

A coleção Ashley Graham x Swimsuits For All está disponível para compra online.