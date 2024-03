É natural do Rio de Janeiro, Brasil, mas é no Estoril, concelho de Cascais, que montou o atelier que dá vida a joias que cruzam elementos do mar com amuletos de fé e ícones de poder. Especializada em Desenho de Produto pelo Gemological Institute of America, a joalheira procura criar peças únicas e exclusivas que possam servir de amuleto da mulher contemporânea e celebrar diferentes momentos da sua vida.

Para a estação das flores, a designer aposta em joias nos tons rosa e vermelho. Procuramos saber o que a inspirou, para quem se destinam as suas joias e a sua relação com a espiritualidade. Leia a entrevista.

O que a inspirou a escolher estas joias para a primavera?

Acho que posso definir essa escolha por uma palavra: espiritualidade. O mundo não é só o que podemos ver, pegar, sentir. Há outras coisas que são intangíveis, que não enxergamos, mas que sentimos. E as peças que escolhi passam essa energia da espiritualidade. Sabe quando chegamos a um local e saímos com melhor humor do que quando chegámos? Ou quando passamos um tempo com pessoas que têm uma energia tão vital que nos sentimos mais energizados? Tudo isso é espiritualidade. E o que isso tem a ver com a primavera? Tudo! A estação passa-me exatamente essas sensações, de energia renovada, alto astral, sensações boas que podem influenciar a nossa vida. E os tons avermelhados e rosados são pura energia.

A quem se destinam?

Acho que estas peças destinam-se a todos que procura esta renovação de energias, que acreditam na força da natureza, e acreditam que amuletos podem ajudar nestes sentimentos. Não é à toa que os amuletos existem na nossa cultura há tantos milénios. Além disso, temos peças impactantes, anéis, brincos e colares cravejados e com pedras e design bem marcante para valorizar diferentes looks.

Escolheu joias em tons rosa e vermelho. Para si, serão estas a cor da primavera 2024? Porquê?

Porque são cores bem marcantes na natureza e nas flores. Evidenciam a forçam da natureza e o poder da renovação.

Pelo menos duas pulseiras da coleção - lucky e love - servem para atrair sorte. Acredita em espiritualidade?

Eu acredito muito na espiritualidade e em como pode nortear positivamente o nosso dia a dia. Vivemos num mundo em constante mudança e esse futuro incerto, muitas vezes, deixa as pessoas vulneráveis, ansiosas. E quando acreditamos em algo superior, no divino, de alguma forma sentimo-nos fortalecidos. E quando colocamos essa espiritualidade em amuletos, de alguma forma sentimo-nos protegidos, conectados com uma energia superior. O amuleto é, de certa forma, a materialização da espiritualidade. Nós acreditamos naquele objeto, no simbolismo daquelas palavras, e isso faz com que nos sintamos mais confiantes para realizar o que desejamos.

E de que forma estas peças ajudam-nos a atrair sorte ou amor?

Na medida em que acredita que o que está a usar vai-lhe blindar ou ajudar a atrair o que quer, dá esse poder àquele objeto, sente-se fortalecida, sente-se poderosa. Cria uma certeza de que nada de mal vai-lhe acontecer e que é capaz de atrair coisas incríveis para a sua vida, entre elas o amor.

Já alguém lhe disse que atraiu sorte com o uso de alguma das suas criações? Pode partilhar a história?

Não escutei exatamente sobre sorte, mas algumas pessoas já me relataram histórias incríveis de como se sentem mais protegidas e confiantes ao usarem alguma peça criada por mim. Acho que desenvolvo as peças com tanto amor e bons pensamentos que essa energia realmente é transmitida ao usarem algo “meu”.