Numa viagem entre estrelas e luas que orbitam a Terra, HLC transporta-nos até à Celestial Spheres com uma nova coleção repleta de esferas de prata e malhas douradas.

Esta remete-nos para a simplificação inata do olho humano face à infinitude do universo, valorizando e apreciando o minimalismo, a beleza pura e intocada das estrelas e luas, que surgem despojadas de esforços e extras.

Para além dos anéis trabalhados, dos colares e pulseiras com malhas elegantes, destacam-se os brincos argolas de esferas (PVP 160€), as pulseiras Chunky (PVP 160€), as duas esferas em prata (PVP 95€) e dourado (PVP 110€), o colar Celestial Spheres (PVP 165€) e o colar Chunky (PVP 365€), que na simplicidade das suas linhas limpas, repletas de esferas de prata, são as estrelas da coleção.

A coleção já se encontra disponível no site da marca e também na loja própria, localizada na Embaixada, no Príncipe Real em Lisboa.