Esta foi a primeira de duas apresentações de marcas de calçado e acessórios, neste caso com as coleções da Belcinto, da MLV Portuguese Shoes e da Fly London. A história da Belcinto começou em S. João da Madeira, uma cidade do Norte de Portugal conhecida há gerações pela sua arte na confeção de marroquinaria. O seu nascimento é marcado pelo fabrico de cintos de couro feitos à mão. A produção expandiu-se para bolsas infantis, bolsas masculinas de viagem, carteiras, bolsas femininas. Mais de 55 anos depois, a Belcinto continua a criar com paixão, fiel a um legado único de artesanato com qualidade incomparável. A Mala Charlie, uma das principais da coleção, está profundamente relacionada com as histórias das pessoas em migração, de imigrantes recém-chegados dos barcos, aos primeiros passageiros que embarcam num avião para um destino há muito esperado. A mala Charlie nasceu em 1989 e evoluiu para se adequar às tendências e necessidades do seu tempo. Uma mala feita para durar e resistir. Inspirada por sonhos de escapadelas pela natureza e fins de semana inesperados fora, é prática. Detalhes como costuras de topo superior e um sistema de fecho seguro, um zíper que pode ser travado, combinado com tiras de couro. Finalizado com uma alça removível crossbody para uma dupla opção de transporte e pés de metal para uma proteção inferior.

Na coleção da MLV Portuguese Shoes a singularidade de cada mulher inspira, desenvolvendo uma coleção totalmente exclusiva preenchida de detalhes originais. A originalidade, o exclusivo, personalizado e feito-à-mão, são as palavras-chave da coleção. Desenharam modelos e detalhes, costurados e feitos à mão. Assim, todos os detalhes contam uma história pautada de feminilidade e pormenores raros. Nesta coleção pode ser encontrada inspiração Botânica, como as folhas e as texturas em madeira sob tons verdes e naturais. Encontrará ainda, detalhes de inspiração Marítima, como os búzios e as madrepérolas. As aplicações coloridas, os lacinhos femininos e os detalhes em brilho são apaixonantes e completam na perfeição tons claros e nude. O resultado é um equilíbrio perfeito como uma obra de arte que se pode calçar. A par, os materiais ricos em texturas como o croco e os entrançados naturais e perfurados dcompletam o design da coleção. O conforto não poderia faltar e toda a coleção foi desenvolvida com incidência em cunhas e saltos médios/baixos, solas extraleves e palmilhas almofadadas, para garantir o máximo conforto.

Desde 1994 que a Fly London nutre uma paixão intensa pela criação de produtos únicos e inovadores, com um design arrojado mas ao mesmo tempo confortável e de grande qualidade e vive em constante procura de algo novo e irreverente tirando partido das técnicas de construção tradicionais combinando cores e materiais de um modo sempre original. Nesta edição do Portugal Fashion apresentaram a linha FLACK com propostas de calçado para homem e senhora e ainda a linha de sandálias rasas MAYA só para senhora.

Veja as propostas: