Apresentam-se como os pioneiros da barbearia moderna e criaram uma marca de cosmética masculina (muito) completa

Barbeiros de profissão e criativos por natureza, adoram o que fazem e não descansaram enquanto não criaram a STMNT Grooming Goods, uma nova marca de cosmética masculina que acaba de ser lançada em Portugal e que aposta num conceito de diferenciação para levar mais homens a cuidar do cabelo e da pele. "Somos os pioneiros da barbearia moderna e queremos reescrever os padrões do cuidado masculino", assumem, sem rodeios, Julius Arriola, Sofie Pok e Miguel Gutierrez.

"Respeitamos as pessoas que adotam posições ousadas e autênticas. Estamos a criar uma comunidade de visionários e revolucionários que influenciam a nossa indústria. Pessoas que lutam pelo que acreditam. Com uma abordagem verdadeiramente colaborativa, moldamos a nossa marca para além

dos seus produtos, tornando-a numa marca com propósito", refere o trio de empresários que lançou três coleções de finalização e uma gama de cuidados corporais com cinco produtos.

A STMNT Grooming Goods inclui, além de uma pasta de brilho, uma pasta mate e uma laca com a assinatura de Julius Cvesar, o alter ego de Julius Arriola, uma pomada fibrosa, uma cera em pó e um spray em pó, três produtos capilares desenvolvidos por Sofie Pok, que nas redes sociais se apresenta como Staygold. Nomad Barber, o nome de guerra de Miguel Gutierrez, acrescentou-lhe uma pomada de pentear clássica, uma pasta de argila seca e ainda um spray de cuidados capilares.

A gama de cuidados corporais desta marca de beleza norte-americana, que é composta por cinco produtos, inclui um champô, um gel de limpeza multiusos, um condicionador, um óleo para a barba e um champô sólido para cabelo e corpo. A imagem moderna e urbana da STMNT Grooming Goods salta de imediato à vista mas quem pega nas embalagens tem dificuldade em resistir à fragrância própria destas novidades, à base de citrinos e de lavanda, com um aroma fresco e sedutor.