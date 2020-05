"Primeiro, fazem-nos, sim, lindos [e] de uma qualidade indiscutível mas só para os bolsos dos ricos! E, segundo, só pensam em pés elegantes. Meus amigos, eu, com 1,88 metros, não esperam que calce o 38 ou 39, pois não? Eu calço um 42 e mal de mim se não fossem as marcas espanholas e alemãs, que levam, e bem, isso em consideração e que, a nível de qualidade, também nunca me deixaram ficar mal", assegura Maria Filipa Lourenço. "Concordo", apoia Daiana Braimis, uma grega apaixonada por fotografia que vive em Portugal e que se queixa do mesmo problema.

"É muito dificil encontrar calçado feminino português em tamanhos como o 41", critica. "Será que alguma marca portuguesa disponibiliza sandálias confortáveis, de cunha, com cerca de seis centímetros, pretas, em tamanho 41,5 e largas, de modo a uma pessoa poder trabalhar de pé, deslocar-se em transportes públicos e sentir-se bem [durante] todo o dia? Se sim, e por um preço razoável, estou compradora", aproveitou logo para anunciar Alexandra Mitha, outra das muitas mulheres que calçam tamanhos acima da média. A APICCAPS não reagiu aos comentários.

Para Teresa Pinheiro, o problema é outro. "Então, têm de apostar no marketing por cá ou será que estão à espera que façamos uma pesquisa exaustiva à procura de sapatos portugueses? Publicitem!", apela. "As marcas portuguesas só investem nas feiras de calçado (umas poucas sobejamente conhecidas por apenas significarem private label para as fábricas) e [em] semanas da moda nacionais (perfeitamente invisíveis lá fora). Portanto, o que tem que se fazer de uma vez por todas é separar marca de produto da fábrica", defendem os criadores de The Portuguese Corner.

Fundado pelo casal Jorge Sampaio e Luísa Azevedo em 2015, esta plataforma de comércio eletrónico que (também) promove o que de melhor é feito em Portugal defende ainda que é necessário "investir em e-commerce, em engagement [envolvimento] com canais de venda internacionais, com canais de promoção e colaborações mas, para isso, é preciso criar conteúdo afirmativo de design e uma filosofia para fidelizar clientes". "As fábricas só pensam em produção", criticam. "São precisos consultores especializados que apontem o caminho", defendem os fundadores do Portcorner.