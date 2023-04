“All Eyes On You” vai incentivá-la a celebrar o seu ego

Para comemorar os dias quentes e principalmente o empoderamento feminino, a Type lança a sua coleção de swimwear para este verão.

Na paradisíaca Female Island, a marca celebra um hino a todas as mulheres, de forma a celebrá-las a si mesmas, aos seus corpos e aos seus egos, fazendo-as sentirem-se poderosas e importantes. Aqui as inseguranças são deixadas de parte e o que reina amor próprio, através de uma coleção que vai do S ao XL, de forma a valorizar todos os tipos de corpos.

Composta por biquínis, fatos de banho, toalhas de praia, acessórios com missangas e búzios, que inspiram a sensualidade de uma ilha tropical, de saídas de praia como vestidos compridos, curtos e páreos. Mas esta coleção não se fica por aqui e desta vez, surgem duas novidades, camisolas de tricot feitas à mão e patches bordados com vários temas, que podem ser pendurados nos biquínis e personalizados ao gosto de cada um.

créditos: Type

A coleção reinventa alguns dos modelos mais icónicos da Type como o Marmols, Greta, Izzet e Nani, em novas cores, padrões e texturas. Da conceção de uma ilha tropical nasce esta coleção, colorida com os tons que desenham o paraíso, como o verde das arvores, o amarelo da areia e o bordeaux, o cor-de-rosa e o laranja das frutas e flores.

Com peças desde os 96€ até aos 109€, a coleção “All Eyes On You” já se encontra disponível no site da marca, na loja de Lisboa e também, no El Corte Inglés de Lisboa e do Porto.