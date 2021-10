No seu mais recente editorial, a Decenio apresenta novas propostas de acessórios e calçado para as próximas duas estações. Indispensáveis em qualquer armário, os acessórios complementam e atualizam looks quentes e elegantes.

Lenços estampados, bijuteria com pedras, e materiais nobres como lã e pele, fazem parte do grande leque de opções.

O calçado destaca-se pelo aspeto elegante e clássico, com acabamentos em pele, garantindo o conforto e longevidade. Os acessórios, por sua vez, permitem complementar looks minimais com algum toque de cor e personalidade.

A nova coleção apresenta vários tipos de padrões que são capazes de harmonizar com qualquer tipo de base monocromática. Para senhora abundam os habituais tons de castanho, mas também alguns apontamentos no tom verde, que permite que a joalharia dourada se destaque.

Pode ficar a conhecer toda a coleção de acessórios nas lojas físicas Decenio e em decenio.com.