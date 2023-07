Conhecida pelo seu lado disruptivo, empoderador, vanguardista, a Pacco Rabanne traz essas qualidades para o mundo da beleza no ano em que se prepara para lançar a sua primeira coleção de maquilhagem.

A Rabanne Beauty vai estar disponível em exclusivo nas lojas Sephora e vai contar com diferentes categorias de produtos para o rosto: o Eyephoria, desenvolvido para os olhos, o Rouge Rabanne, para os lábios, o Nudes, para a pele, e o Arts Factory, que é descrita pela marca "como gama nunca antes vista de produtos inspirados na arte."

“Com o lançamento de maquilhagem, a Rabanne está a escrever um novo capítulo na beleza e estamos mais do que entusiasmados com a parceria com a SEPHORA, o verdadeiro destino de beleza, neste lançamento. A maquilhagem Rabanne quer agitar as regras, inspirar amantes da maquilhagem e permitir que todos se divirtam!” Jerome Leloup, Vice-Presidente da marca, em comunicado.

Esta linha destaca-se por juntar fórmulas de alto desempenho utilizando ingredientes de origem natural e oferecer diferentes tipos de acabamentos e texturas, que variam entre o matte, brilhante e metálico.

Os códigos, símbolos e criações icónicas da maison - que após um rebranding passa a ser conhecida apenas como Rabanne - serviram de inspiração para a criação do packaging e look das embalagens que se destacam pelo seu tom metalizado e aspeto luxuoso.

Diane Kendal é nome por detrás da direção criativa da Rabanne Beauty que vai estar disponível em exclusivo nas lojas Sephora e online a partir de 12 de setembro de 2023.