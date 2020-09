A nova coleção da UGG para o Outono-Inverno 2020 celebra os seus modelos icónicos renovando-os com as tendências contemporâneas, mantendo o conforto a que a marca já nos habituou.

A famosa bota Classic nasceu em 1978 na praia, graças à criatividade de um surfista que desejava o calçado mais confortável para usar depois das ondas. A silhueta original tornou-se reconhecida em todo o mundo e hoje é um exemplo de intemporalidade e de um estilo que se usa em diversas ocasiões.

Mesmo a tempo das temperaturas mais frias, a bota Classic regressa em grande estilo adaptada em várias versões e para todos os membros da família.

Entre as propostas femininas o destaque vai para um novo perfil de sola, novas cores e novos padrões tendência (como o leopardo e a cobra), e para a aposta do novo design Ultra Mini que surge numa grande variedade de cores.

A nova coleção apresenta também modelos totalmente em pele e com materiais sofisticados como lantejoulas, pedrarias incrustadas e cristais Swarovski.

Conheça aqui alguns dos modelos para toda a família:

O modelo Scuffette surge agora com um design atualizado e uma sola em plataforma com uma atitude retro e funky, a desafiar as alturas. Mantendo a mesma silhueta, e a original pele de ovelha revertida na sua cor mais representativa, o Chestnut, a UGG incorporou neste modelo uma fita na zona do tornozelo que exibe orgulhosamente o logo da marca.

As sandarias Oh Yeah, transitam da estação passada com novos cores e padrões depois de terem aquecido os pés (e o feed) de muitas celebridades, enquanto as sandálias Disco Checker são absolutamente irreverentes e prometem ser um “must” para qualquer fashionista.

A pensar nos Ski-Breaks e nos meses mais frios de Inverno a Cold Weather Collection apresenta novas propostas com designs tendência em que a funcionalidade exige a incorporação de materiais técnicos absolutamente impermeáveis, leves e confortáveis.