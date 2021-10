Marés que vão e vêm, que trazem com elas alegrias e tristezas. Maré é razão, é momento, é medo e coragem. É manifesto, sonho, vontade, sacrifício, causa, é questão e resposta. Marés, são tudo aquilo que queremos ver e sentir. E é delas que nasce a ideia desta coleção. Uma coleção onde peças abraçam o corpo num laço, como permitem ao corpo dançar no espaço que as envolve.

Acessórios feitos inteiramente à mão, num processo aleatório e delicado, que vagarosamente ganham um valor único e impossível de criar outro igual.

Veja as imagens da coleção: