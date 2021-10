O projeto (re)veste, que promove a inclusão social e a empregabilidade de jovens portadores de deficiência ou com necessidades educativas especiais (entre os 15 e os 35 anos) através do desenvolvimento de competências sociais, pessoais, digitais e profissionais são os grandes objetivos deste projeto. Para tanto, o (re)veste conta com oficinas de customização de roupa, nas quais se está a criar uma marca a partir da transformação de vestuário. A ideia é comercializar as peças executadas pelos beneficiários do projeto numa loja online e em eventos, promovendo assim a criação de empregos. Miguel Flor é o responsável pelo desenvolvimento da marca, contando o projeto com o apoio da indústria têxtil e de vários parceiros institucionais.

Veja as imagens da coleção: