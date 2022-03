Esta primavera/verão, a Salvatore Ferragamo Eyewear apresenta uma nova armação marcante para homem e mulher.

Concebidos em acetato, com um formato oval arrojado e disponíveis em cores modernas, estes óculos de sol são o acessório must-have da estação.

As hastes em acetato combinam com a cor da parte frontal e exibem o logótipo em metal de Ferragamo – uma declaração clássica de identidade da marca.

créditos: Salvatore Ferragamo Eyewear

As lentes uniformes completam o look, proposto numa paleta de cores clássica e arrojada, que oferece interpretações elegantes e modernas: Preto, Branco, Verde, Rosa e Tartaruga Vermelho, uma verdadeira cor do ADN da marca.