Kérastase

Pelo segundo ano consecutivo, a Kerástase volta a celebrar e apoiar a comunidade LGBTQIA+ com o lançamento especial de um dos seus produtos mais icónicos, o Elixir Ultime L’Huile Originale: um óleo capilar que oferece nutrição, hidratação e mais brilho ao cabelo.

A embalagem deste ano conta com " reflexos de arco-íris num estilo aquarela que se entrelaçam para simbolizar o poder sinérgico da individualidade e da inclusão", refere a marca em comunicado. O objetivo é que através das suas vendas seja possível ajudar diferentes organizações de beneficência que apoiem a comunidade LGBTQIA+, como é o caso da ILGA. Para além disso, a marca vai lançar uma campanha online onde desafia criadores de conteúdo de diferentes países a responderem à seguinte questão: Qual é o melhor conselho que recebeste sobre como aceitar quem és e viver a tua identidade com confiança?

Recorde-se que no ano passado, os lucros angariados permitiram que a Kerástase ajudasse a organização espanhola Federación Estatal LGTBI+ através da criação de diferentes programas, como o Red Educa, que atuou ao nível da prevenção e sensibilização sobre a violência LGTBIfóbica em ambiente escolar, ou o Diversidade Familiar, um programa estatal de apoio e informação sobre diversidade familiar.

O Pride Limited Edition Elixir Ultime L’Huile Originale da Kérastase está à venda por 33,50€.

Puma

Consciente de que o desporto é para todos, a Puma decidiu reforçar esta mensagem durante o mês Pride com o lançamento de uma coleção de roupa que celebrasse a comunidade LGBTQ+.

Pride é o nome da nova linha da marca alemã que, para o efeito, criou um padrão muito especial: o Downtown que se destaca pelos seus tons coloridos e por conter diferentes símbolos e iconografia referentes à "estética do movimento de libertação gay dos anos 1960."

Esta coleção é composta por diferentes peças de vestuário e acessórios que vão desde t-shirts, camisolas de capuz, calções de banho e biquínis, a tote bags e bucket hats. No departamento de calçado é possível encontrar os PUMA Suede e chinelos.

Mas as novidades não terminam por aqui. Para ajudar a construir um mundo mais inclusivo, tolerante e informado sobre esta temática, a marca associou-se ao The Trevor Project e ao Christopher Street Day para a criação de duas iniciativas. A primeira foca-se no programa #REFORMTheLockerRoom "um curso on-line gratuito que visa promover a inclusão e educar treinadores e líderes desportivos que trabalham com jovens sobre a importância de respeitar e celebrar a diversidade" e a segunda em " ampliar as vozes e os direitos da comunidade queer".

A coleção Pride 2023 da Puma já está disponível nas principais lojas física da marca, em distribuidores selecionados e online.

Catrice

Who I Am é o nome da nova coleção de maquilhagem desenvolvida pela Catrice para assinalar o Pride Month que, todos os anos, se comemora durante o mês de junho.

De forma a homenagear aquele que é o símbolo da comunidade LGBTQ+ - a bandeira do arco-íris -, a marca apostou numa linha de maquilhagem repleta de cor que pretende afirmar-se como "um poderoso statement de abertura, diversidade e inclusão."

Esta edição limitada é composta por sete produtos e acessórios que vão permitir a todos os makeup lovers criar looks ousados e coloridos. Aqui vai ser possível encontrar lápis para os olhos, uma paleta de sombras de olhos e rosto, lip balm coloridos e quatro pincéis: dois para os olhos, um para blush e outro para iluminador.

Com preços entre os 3,99€ e os 16,99€, a coleção limitada Catrice Who I Am já está à venda nas lojas Wells e online.

Swatch

De forma a celebrar o mês Pride, a Swatch trouxe - literalmente - as cores do arco-íris para a sua nova coleção de relógios. A marca desenhou e lançou uma coleção - institulada Proudly - inspirada naquele que é o símbolo da comunidade LGBT e que pode ser usada com orgulho por todos os fãs da marca.

Esta parceria é composta por um modelo redondo disponível em seis cores distintas às quais foram atribuídas um significado: o vermelho simboliza a vida e paixão, o laranja a cura e celebração, o amarelo o sol e o centro da bandeira, o verde a natureza e o crescimento, o azul a harmonia e o violeta o espírito. Consciente de que a diferença está nos detalhes, a marca decidiu incorporar um ponteiro dos segundos simétrico com o objetivo de simbolizar a igualdade.

A coleção Pride Collection da Swatch já está à venda por 85€ nas lojas físicas da marca e online.

Garnier

Este ano, a marca de beleza Garnier volta a celebrar a comunidade LGBTQIA+ ao unir forças com a Heritage of Pride, uma organização não governamental norte-americana responsável pelo planeamento dos eventos oficiais do Orgulho LGBTQIA+ em Nova Iorque.

Esta parceria vai permitir que a marca esteja envolvida diretamente na realização destes eventos importantes que, todos os anos, espalham cor e uma mensagem de diversidade pela cidade.

Para além disso, a marca lançou uma edição limitada de um dos seus produtos mais icónicos: a sua água micelar que ajuda a remover a maquilhagem. Este conta um packaging diferente onde estão presentes as cores da bandeira LGBTQ+ e onde se pode ler a seguinte mensagem: remova a maquilhagem, não o seu orgulho.

A Água Micelar Clássica (PVPR*: 5,10€) da Garnier já está à venda nos super e hipermercados nacionais.

Havaianas

Desde 2020 que a Havaianas tem vindo a celebrar o mês Pride com uma coleção especial desenhada para apoiar a comunidade LGBT+ e celebrá-la em todo o seu esplendor.

Liberdade, respeito e felicidade foram os três valores que inspiraram esta parceria composta por seis produtos que contém as cores da bandeira do arco-íris: dois modelos de chinelos, dois slides, uma bolsa e um necessaire.

É de destacar que esta coleção tem ainda uma vertente solidária uma vez que 7% de cada um dos produtos vendidos revertem a favor da luta contra a discriminação LGBTQIA+.

A coleção Havaianas Pride já está disponível nas lojas físicas e online.

Nivea e Labello

Inclusão, diversidade e aceitação são os valores que a Beiersdorf pretende transmitir através dos seus produtos que, este mês, chegaram ao mercado português com um aspeto ligeiramente diferente do habitual.

Em causa está a celebração do Pride Month que inspirou a empresa, especializada no cuidado da pele, a lançar o icónico Nivea Creme e o batom Labello com diferentes ilustrações e desenhos coloridos que nos remetem para o movimento LGBTQIA+.

O objetivo desta edição especial é "destacar a individualidade dos seus consumidores e incentivar cada pessoa a ser ela própria, para que possa expressar livremente a sua identidade de género ou orientação sexual", refere a marca em comunicado.

Com preços entre os 2,29€ e os 4,39€, estes dois produtos vão estar à venda durante três meses em super e hipermercados.