1. Aplicar em pele seca

A pele hidratada retém muito melhor o aroma, por isso, não dispense de uma loção ou creme hidratante antes de aplicar o perfume. Para garantir um melhor resultado, procure uma loção corporal com o mesmo aroma do perfume e, assim, prolongar a sua duração.

2. Esfregar os pulsos

Esfregar os pulsos após a aplicação do perfume pode quebrar as moléculas do aroma, reduzindo a sua intensidade e durabilidade. Opte por simplesmente pulverizá-lo nos pontos de pulsação e deixar secar naturalmente.

3. Aplicar em excesso

Menos é mais quando se trata de aplicar perfume. A aplicação excessiva pode ser avassaladora e, até mesmo, desagradável. Uma ou duas pulverizações suaves são suficientes para obter um aroma subtil e agradável.

4. Pulverizar diretamente na roupa

Aplicar perfume diretamente na roupa pode provocar manchas e alterar o aroma original da fragrância. Em vez disso, concentre-se em pulverizar o perfume em pontos-chave da pele, permitindo que este se misture naturalmente com os seus óleos naturais.

5. Aplicar a fragrância em pontos errados

Os pontos de pulsação, como pescoço, pulsos e atrás das orelhas, são ideais para a aplicação de perfume, uma vez que emanam calor, ajudando a difundir o aroma. Evite aplicar a sua fragância em áreas onde a pele está mais exposta ao sol, pois isso pode causar uma reação fotossensível.