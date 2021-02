As exigências atuais elevaram os ténis a um novo patamar, tranformando-os nos melhores amigos das mulheres que procuram conforto. As marcas adaptam-se às novas necessidades do mercado e recriam os seus modelos mais icónicos, levando a um ressurgimento do retro.

