Ainda que com as devidas restrições, muitos são aqueles que, em casa ou em uniddes hoteleiras, irão festejar a chegada de 2021 com tudo aquilo a que têm direito. Isso implica, claro, looks elegantes e sofisticados, à medida da ocasião. Como é o caso destes!

Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever