youdoyou: expresse a sua unicidade através dos seus looks

“You make it unique, we fashion for you” este é o slogan da C&A, que pretende que todas as mulheres expressem a sua unicidade através dos seus looks.

A marca tem como objetivo ajudar a enaltecer a individualidade de cada mulher, ao produzir peças que a façam sentir-se bem com o que tem vestido, sem comprometer o seu estilo, valores ou acima de tudo, a sua carteira.

A ideia é que se sinta orgulhosa de si própria, das suas emoções e principalmente, de quem é. Orgulhe-se de ser quem realmente é, e não se esconda atrás de peças que não lhe fazem jus.

Queremos que se permita brilhar, sentir-se incrível e acima de tudo, natural e por isso, não podíamos deixar de lhe mostrar quatro looks que temos a certeza que se conseguem adaptar a qualquer mulher, tendo em conta o seu mood e gosto.

Mix de padrões

Alie a praticidade aos seus looks do dia a dia, sem perder a sua essência e o seu estilo. Torne-o mais completo ao apostar nas sobreposições e não se esqueça de adicionar um toque de cor aos seus sapatos.

Irreverente e trendy

Para um look mais formal opte por peças monocromáticas, que podem ser misturadas com acessórios mais irreverentes, como é o caso de lenços e sapatos com cor.

Básico mas elegante

E porque já dizia o ditado que “com um vestido preto nunca me comprometo”, esta é uma peça essencial para estar presente no armário feminino. Consiga adaptar o vestido a qualquer ocasião, ao adicionar os acessórios certos. Neste caso, temos uma excelente opção para usar no trabalho ou numa saída com amigas.

Formal com pop de cor

Perfeito para mulheres que não dispensam estar sempre perfeitas no trabalho, este coordenado de três peças transfere-lhe um ar classy, mas sem perder a sua irreverência, ao juntar acessórios coloridos e assim adaptá-lo para um ambiente mais casual.

O mais importante é que deixe a sua personalidade falar através dos seus looks, sem ter que esconder o seu verdadeiro “EU”.