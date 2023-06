Este ano dissemos adeus aos looks mais básicos e animamos os dias mais quentes com looks com conjugações de padrões, vestidos coloridos e muitas calças divertidas. Quem são as culpadas? As it girl portuguesas.

Flores, riscas, frutas, quadrados, todos estes padrões nesta temporada, podem ser usados e abusados dando o toque de pinta que todas procuramos.

Se precisa de inspirações para construir o seu armário de sonho, ficam aqui alguns looks das influencers com o closet mais invejado do momento.