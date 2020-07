tendência: tops com laçada para usar nos dias quentes

Dê um toque extra aos seus looks de verão com este modelo de blusa. Conheça as nossas sugestões e escolha a sua peça favorita.

Os tops com laçada vieram para ficar e, por isso, damos-lhe a conhecer cinco modelos que pode encontrar tanto em lojas de fast fashion como em marcas nacionais. Escolha o seu favorito e arrase na estação mais quente do ano. Bershka créditos: Bershka créditos: Bershka Continuar a ler H&M créditos: H&M Sienna créditos: Sienna Zara créditos: Zara Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram