Tem mais de 40 anos e um estilo inconfundível! Desde os looks mais neutros, aos mais coloridos e exuberantes, aqui a idade não conta e tudo é permitido. Inspire-se nestas fashionistas para criar os seus looks do dia a dia e comece já a segui-las.

Garance Doré

Conta já com 740 mil seguidores na sua conta. É fotógrafa, ilustradora e autora francesa, mais conhecida pelo seu blog de moda.

Consuelo Blocker

A infuenciadora cheia de estilo que aborda muitos assuntos, desde marketing, moda a gastronomia no seu blog, prova assim que há espaço para mulheres de todas as idades no mundo digital.