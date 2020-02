Não podemos falar de moda e não incluir as it-girls italianas. Estas, tal como as francesas, são consideradas ícones e inspiram mulheres à volta do mundo com as suas escolhas elegantes e em nada complicadas. Isto deve-se ao facto de não errarem na hora de escolher os seus looks, mas isso tem segredos que vamos revelar-lhe agora.

Estampados

Medo de arriscar não é com elas! As italianas não dispensam misturar estampados nos seus looks e você também não deve ter.

Party

Ao contrário de alguns países as italianas recusam usar roupa de festa durante o dia, ou seja, brilhos, volumes e decotes acentuados só fazem parte de eventos e saídas à noite.