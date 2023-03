Os anos passam, mas os looks da princesa Diana continuam a estar atuais. Biker shorts, vestido preto, peças vintage, fatos, entre outros, continuam a fazer parte do armário feminino e mantêm-se atuais ao longo de todos estes anos.

Inspire-se em alguns dos looks mais icónicos de Diana Spencer e recrie-os nos seus looks do dia a dia.

Desportivo

Casual

Vintage

Clássico

Elegante