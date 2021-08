Os seus looks de verão precisam destas pantalonas

Já se despediu das skinny jeans? Se ainda não o fez, está na altura. E não se preocupe que não precisa delas para nada – as pantalonas são as calças que precisa para elevar os seus looks e acrescentar-lhes estilo.

Este género de calças tanto funciona com um look descontraído, perfeito para o dia-a-dia, como lhe permite elevar o look e acrescentar-lhe elegância para uma ocasião mais especial.

Seja para que situação for, precisa destas pantalonas no seu guarda-roupa: