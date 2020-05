As calças de ganga são uma das peças que tem passado de ano em ano e que continuam a ser obrigatórias no armário feminino. Existem vários modelos de jeans desde as skinny, às large, mom jeans, às slouchy e por ai fora, mas apesar de todos eles serem permitidos de usar existem alguns que vão perdendo o interesse das fashionistas consoante as temporadas. Em 2020 os jeans mais largos ganham destaque, assim como os flare, mas desta vez em modelos mais curtos, já as cinturas continuam a ser altas para criar uma silhueta mais esguia e elegante.

Dê agora uma vista de olhos nos modelos tendência para este ano.

High Waist

Mom jeans