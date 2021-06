Filho de peixe sabe nadar e, de uma mãe com um estilo impecável, esperamos sempre por uma filha que também partilhe da paixão pela moda.

Sejam instagrammers ou antigas modelos, as mães que têm passado a partilhar o estrelato com as filhas, fazem-no em bom e cheias de pinta. Conheça as nossas duplas favoritas.

Kate moss e Lila Grace

A supermodelo que atingiu o máximo do estrelato nos anos 90, passou o seu talento para a sua filha de 18 anos que se tem provado no mundo da moda. A dupla é vista muitas vezes em eventos relacionados com moda, com looks fantásticos.

Vanessa Paradis e Lily Rose Depp

A filha de Vanessa Paradis e Johnny Depp tornou-se, nos últimos anos, uma das caras que mais associamos à marca Chanel. Sendo embaixadora da marca, tanto ela como a mãe, esta dupla de peso nunca desilude.

Brittany Xavier e Jaydn Xavier

A influenciadora Brittany, a mãe, foi uma das primeiras bloggers a iniciar-se nesta profissão. Desde então, a sua fama cresceu a níveis astronómicos e a sua filha, ainda adolescente, vai partilhando a visibilidade com a mãe. Ambas costumam trabalhar, em conjunto, com marcas de renome em campanhas digitais.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

Esta dupla de mãe e filha são a definição literal de filho de peixe sabe nadar. Com níveis de fama astronómicos que Cindy Crawford teve durante toda a sua carreira, nunca pensámos que a sua filha fosse capaz de a ultrapassar (ou igualar sequer). A realidade é que Kaia tem-se tornado um dos nomes mais sonantes na indústria, trabalhando com as melhores marcas no mundo da moda.

Em conjunto, esta dupla, mudou o significado de supermodelo em duas gerações diferentes.