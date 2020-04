Uma das grandes tendências desta estação são os cardigans. De várias cores, texturas e tamanhos os cardigans destacam-se nos looks e fazem com estes funcionem da mesma maneira em looks informais e descontraídos, mas sempre cheios de estilo. Desta vez, estes trazem como bónus tops iguais, para serem usados com e sem estas peças e é por isso, que vamos mostrar-lhe mix & matchs com estas peças, para que possa inspirar-se e sonhar!

Mix

Match