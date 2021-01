Os olhos sempre tiveram um fator de destaque na maquilhagem, mas nos dias que atravessamos ganharam ainda enfase.

Mantê-los impecáveis e perfeitos nem sempre é fácil, mas vamos revelar-lhe os melhores truques para que a sua makeup se mantenha impecável ao longo de todo o dia.

Pele perfeita

O primeiro passo para que a sombra se mantenha intocável, é ter a pele perfeitamente limpa. Para isso, é aconselhado que use um tónico que elimine qualquer tipo de oleosidade que esteja no rosto e de seguida, para as peles mais secas devem optar por um creme hidratante para que seja mais fácil espalhar a sombra.

Primer

Agora que a pele já está pronta, uma boa opção é utilizar um primer de olhos. Coloque uma quantidade pequena no dedo e com muita gentileza passe na pálpebra dos olhos e também abaixo, para refrescar esta zona. Caso não tenha um primer, pode substituir este produtor por um corretor de olheiras.

Mais é mais

De forma a evitar que a sombra acumule grumos, é necessário que vá fazendo diversas camadas com a sombra de olhos. Opte por tons neutros e fórmulas líquidas ou em creme, para conseguir um melhor resultado. Pode também utilizar eyeliner para completar a sua makeup.

Pinceis

Tal como era de esperar, os pinceis são muito importantes para dar um acabamento mais bonito à sua maquilhagem. Por isso, escolha os modelos ideais para os olhos e antes de aplicar a sombra experimente humedecer as cerdas com água ou com spray fixador, isto vai permitir que a sombra fique mais pigmentada e intensa.