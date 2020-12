Ao contrário do Fast Fashion, o Slow Fashion reflete um consumo consciente e sustentável. Esta, é a tendência que aposta na qualidade e durabilidade das peças de roupa, na ótica do consumo sustentável e consciente.

O truque está em apostar em peças-chave de boa qualidade, que possam transitar de estação para estação sem "passar de moda". Invista em bons básicos e em peças clássicas, de forma a tornar o seu guarda-roupa mais rico em qualidade.

Siga algumas dicas para conseguir que as suas peças de roupa durem por muito mais tempo e evite as idas às compras mais frequentes:

Não seja uma Fashion Victim

As tendências são cada vez mais rápidas e hoje o que está na moda, amanhã pode já não estar. Por isso, aposte em peças clássicas que estão sempre em voga e sinta-se sempre adequada à ocasião e fiel ao seu estilo.

Qualidade Vs Quantidade

Opte pela qualidade e não pela quantidade e não se esqueça que menos é mais. Faça compras racionais e objetivas, não compre por impulso ou porque está em promoção, mas sim porque vai conjugar na perfeição com o resto do seu guarda-roupa.

Fique atenta aos materiais

Sinta o toque de cada peça e veja sempre a etiqueta interna, para garantir que está a comprar uma peça de qualidade e de lavagem fácil. Prefira sempre os tecidos naturais e evite os sintéticos, uma vez que têm uma textura e um cair mais ergonómico, assim como uma durabilidade maior.

Valorize as costuras e os botões



As costuras são essenciais para garantir que a peça se mantém em bom estado por muito tempo. Analise bem as costuras internas e externas, certifique-se que as mesmas são reforçadas e estão alinhadas, sem fios soltos ou quebras. Quanto aos botões, verifique se estão bem presos e se a casa é compatível com o tamanho do mesmo.

Seja fiel ao seu estilo



Sempre que comprar uma peça de roupa, visualize mentalmente o seu closet e pare um pouco para pensar se tem mesmo necessidade de a adquirir. Evite comprar por comprar. Aceite a nossa sugestão e faça uma lista das peças que realmente fazem falta na composição dos seus looks diários. Compre apenas aquilo que precisa e seja fiel ao seu estilo.

Evite pormenores trabalhados

As peças mais elaboradas, com bordados, aplicações ou lantejoulas, tendem a estragar-se mais facilmente. Se optar por uma peça assim, tenha mais atenção à sua manutenção e lavagem. Caso contrário, terá uma durabilidade muito reduzida, o que acaba por ser um desperdício de dinheiro.