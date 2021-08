Estes macacões com decote halter são o must have desta estação

Ainda que o fim do verão já não pareça longe, pelo menos segundo o calendário, enquanto o calor se fizer sentir, é tempo de aproveitar para usar os looks veraneantes. Como tal, se ainda não o fez, está na altura de arriscar nos macacões halter, uma das peças mais quentes do momento e que ganhou a sua popularidade com a chegada da tendência dos anos 70.

As nossas lojas favoritas têm então feito a junção dos padrões dignos dos 70’s com este modelo de macacão e o resultado é incrível.