No instagram, as tendências atualizam-se constantemente e, por vezes, pode tornar-se difícil acompanhar todas as constantes atualizações a que o mundo da moda vai sendo submetido.

No que diz respeito às malas, o ritmo é o mesmo: existem as it-bags que vão fazendo furor durante algumas estações e, depois acabam por ser substituídas por modelos mais atualizados e recentes.

Ainda acha que a mala do momento é a Pouch da Bottega Venetta e a Chiquito da Jacquemus? Desengane-se e conheça as verdadeiras estrelas que vão reinar o instagram nesta nova estação.

Bottega Veneta Jodie

Balenciaga Le Cagole

Valentino Roman Stud

Fendi First

Gucci Jackie

Dior Lady Dior