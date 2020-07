copie o look: a elegância de Darja Barannik

Está sem inspiração para os seus looks do dia? Nada melhor do que mais uma artigo da rubrica #copie o look para a inspirar com três outfits cheios de estilo. Veja abaixo e deixe-se envolver pelo requinte e bom gosto desta influencer.

Chic

1- Blazer preto. Zara, 59,95€; 2- calções pretos. Bershka, 9,99€; 3- relógio. Parfois, 29,99€; 4- brincos corrente. Mango, 7,99€.

Beach

1- Vestido branco. Les Rêveries, 952,65€; 2- mala castanha. Mango, 9,99€; 3- mules. Gianvito Rossi, 364€.